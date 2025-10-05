FC Inter 1908
Bergomi: “Inter gioca bene ed è bella se sta bene! Ma ricordiamoci cosa dicevamo…”

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu
Marco Astori
Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu: "Ricordiamoci cosa dicevamo un mese fa dell'Inter quando perdeva con l'Udinese e quando si faceva rimontare dalla Juve.

Ora la squadra sta bene: anche con Inzaghi lo dicevo sempre, quando questa squadra sta bene gioca questo calcio, è sempre bella da vedere, gioca molto bene. Il centrocampo è forte, ma è fatto sempre da numeri 10: ieri c'era Frattesi ed era diverso.

Sai da dove devi partire? Dalla linea difensiva più alta: sta 5 metri più alta, sono tantissimi nel calcio moderno. Stando più alto le punte le fai correre in avanti: ieri Lautaro e Bonny pressavano tantissimo e permettono alla squadra di avere certi numeri".

