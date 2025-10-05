Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu: "Ricordiamoci cosa dicevamo un mese fa dell'Inter quando perdeva con l'Udinese e quando si faceva rimontare dalla Juve.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bergomi: “Inter gioca bene ed è bella se sta bene! Ma ricordiamoci cosa dicevamo…”
ultimora
Bergomi: “Inter gioca bene ed è bella se sta bene! Ma ricordiamoci cosa dicevamo…”
Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu
Ora la squadra sta bene: anche con Inzaghi lo dicevo sempre, quando questa squadra sta bene gioca questo calcio, è sempre bella da vedere, gioca molto bene. Il centrocampo è forte, ma è fatto sempre da numeri 10: ieri c'era Frattesi ed era diverso.
Sai da dove devi partire? Dalla linea difensiva più alta: sta 5 metri più alta, sono tantissimi nel calcio moderno. Stando più alto le punte le fai correre in avanti: ieri Lautaro e Bonny pressavano tantissimo e permettono alla squadra di avere certi numeri".
© RIPRODUZIONE RISERVATA