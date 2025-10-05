Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu

Marco Astori Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 23:56)

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così del momento della squadra di Chivu: "Ricordiamoci cosa dicevamo un mese fa dell'Inter quando perdeva con l'Udinese e quando si faceva rimontare dalla Juve.

Ora la squadra sta bene: anche con Inzaghi lo dicevo sempre, quando questa squadra sta bene gioca questo calcio, è sempre bella da vedere, gioca molto bene. Il centrocampo è forte, ma è fatto sempre da numeri 10: ieri c'era Frattesi ed era diverso.

Sai da dove devi partire? Dalla linea difensiva più alta: sta 5 metri più alta, sono tantissimi nel calcio moderno. Stando più alto le punte le fai correre in avanti: ieri Lautaro e Bonny pressavano tantissimo e permettono alla squadra di avere certi numeri".