Le parole dell'ex capitano sul momento dei nerazzurri dopo la vittoria per tre a due contro la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 01:02)

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato anche di quello che è succeso sul campo in Inter-Juve e si è affermato sull'aspetto psicologico di cui ha parlato Chivu che ha spiegato di aver visto la sua squadra bloccata di fronte all'ennesimo scontro diretto.

«Problema psicologico? Secondo me no - ha detto l'ex capitano nerazzurro - e resto della mia idea anche se dico sempre le stesse cose. Secondo me non è un problema psicologico, subentra dopo quello. Perché l'Inter poi vince la partita. Perché l'Inter è sempre brava a rimanere in partita, nei campionati».

«Quando si alza il livello,nel 3-5-2 per l'Inter è troppo importante la funzione delle due punte e quando si alza il livello le due punte fanno molto fatica e la squadra non sviluppa gioco e non arrivano le trame che è solita fare allora subentra il problema psicologico. La Juve c'è anche per il futuro, non le manca tanto. Difesa strutturata e veloce, non ha giocato Thuram. Le manca la punta», ha aggiunto.

(Fonte: DAZN)