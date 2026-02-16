L'ex difensore ha commentato quanto accaduto nella partita tra la squadra di Chivu e quella di Spalletti

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 00:58)

Alessandro Costacurta, su Skysport, ospite de Il Club di Caressa, ha parlato anche di quanto accaduto in Inter-Juve, in particolare si è soffermato sull'episodio che ha caratterizzato la sfida di Torino, il fallo non fallo di Kalulu su Bastoni.

«Bisogna intervenire, non ci sono altre cose da fare. Ho fatto il calciatore e lavorato per la FIGC, l'intervento deve essere immediato. Perché è una situazione da calcio moribondo. I giocatori devono farsi un esame di coscienza e devono mettersi d'accordo, prendere delle decisioni tra loro. Non è possibile che ci siano queste simulazioni. Ieri o non ci vedi... E poi perché fanno le simulazioni? Perché ci cascano...», ha sottolineato l'ex difensore.

Errore Bastoni — «Abbiamo giocato anche noi. Avremo fatto mille falli e ci sono state anche tante simulazioni anche ma non mi aspettavo quell'esultanza di Alessandro (Bastoni.ndr) per come è venuta. Perché lui sta andando verso l'elite, dove ci sono i Maldini, i Cannavaro, i Nesta. Spero in un errore e che non lo faccia più perché è un errore, voglio pensarla così, e lo ha fatto una volta e penso non lo rifaccia. Forse noi siamo i primi a caricare troppo quelle partite. Per me ha sbagliato. È un errore», ha aggiunto.

La gara — «La Juve non ha avuto aiuto da chi dovrebbe dare il cambio di passo? Spalletti gli fa giocare il miglior calcio in Italia adesso. Un'altra squadra che gioca senza attaccanti è il Milan e se giocassero con gli attaccanti darebbero problemi all'Inter. Ci sono novità secondo me, ci saranno di sicuro delle novità. Anche se soffre là davanti la Juve però gioca soprattutto nelle partite importanti», ha concluso.

(Fonte: SS24)