Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento dell'Inter: "Prima Zielinksi non ha fatto sentire la mancanza di Calhanoglu perchè funzionava tutto e c'era Lautaro. Adesso che è in difficoltà, manca Lautaro e c'è stanchezza, è tornato anche lui non concreto, non decisivo, è tornato agli antichi difetti".