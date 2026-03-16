Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento dell'Inter: "Prima Zielinksi non ha fatto sentire la mancanza di Calhanoglu perchè funzionava tutto e c'era Lautaro. Adesso che è in difficoltà, manca Lautaro e c'è stanchezza, è tornato anche lui non concreto, non decisivo, è tornato agli antichi difetti".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Canio: “Inter senza sicurezze, terrore che si rimaterializzi quanto successo in passato”
ultimora
Di Canio: “Inter senza sicurezze, terrore che si rimaterializzi quanto successo in passato”
I nerazzurri di Chivu sono primi con 8 punti di vantaggio, ma non stanno attraversando il loro momento migliore
"In questo momento l'Inter non ha sicurezze dopo le botte prese con il Bodo e nel derby. C'è il terrore che si rimaterializzi quello che è successo negli anni passati. Questa è la paura tremenda. E poi il campo, la pioggia: cambia molto per come gioca l'Inter. L'Inter deve dominarla la partita, 1-0 e ha preso dei contropiedi: la variante ce l'hai se la vuoi, ma non nel sistema di gioco".
© RIPRODUZIONE RISERVATA