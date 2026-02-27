FC Inter 1908
Bergomi: “Flop Inter come flop Napoli? No, non si può dire così! Nessuno mi toglie dalla testa che…”

In studio a Sky Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League
In studio a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League.

L’Inter l’anno scorso è arrivata in finale, io penso che con la nuova formula sia diventato più difficile in Champions. Poi si può discutere di velocità, intensità, si può ragionare perché in Europa è un altro calcio. L’arbitro fischia meno perché nessuno va a rompere le scatole.

Inter e Juve nella gara d’andata avevano ancora gli strascichi del derby d’Italia, dove avevano speso tanto anche per le polemiche, questo nessuno me lo toglie dalla testa.

Flop Inter come quello del Napoli? Ma no, non si può paragonare a quello del Napoli che è arrivato trentesimo (risponde a Caressa, per cui il flop dell'Inter è come quello del Napoli, ndr). I nerazzurri hanno avuto l'avversario più difficile delle tre italiane. L'Inter perde 5 partite in Champions e ne vince una fuori casa, col Dortmund. Non mi soffermo su quello, io faccio l'analisi. Non puoi paragonare il flop del Napoli all'Inter.

Io sto con Chivu, ha detto che i ragazzi hanno dato tutto, 24 giorni, 8 partite. Una squadra a cui manca un po' di brillantezza fisica, l'età media è alta, mancavano Lautaro e Calhanoglu".

