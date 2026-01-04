«Non mi sorprendono le scelte di Italiano perché Cambiaghi gioca col piede naturale a destra da quella parte dove l'Inter costruisce e diventa sempre più pericolosa, anche oggi perché mancando un giocatore come Dumfries dalla parte opposta può mettere in difficoltà. Rowe da una parte e Cambiaghi dall'altra, sono due giocatori che allargano il campo e può essere una soluzione tattica importante per il Bologna. Poi in mezzo al campo l'Inter può andare tre contro due anche se Odgaard può rientrare perché il Bologna va uomo su uomo come riferimento e la chiave tattica per i rossoblù e sugli esterni mentre per i nerazzurri penso la chiave possano essere le due punte perché se le due punte avranno la meglio sui centrali che accettano l'uno contro uno possiamo avere una bella partita e anche aperta con tanti gol», ha detto.