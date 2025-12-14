Damascelli: “Calcio sotto schiaffo di fondi, speculazioni e investitori che…”

Damascelli è intervenuto sul Giornale per analizzare le partite di questo turno di campionato e anche la risposta di Elkann all'offerta di Tether

Matteo Pifferi Redattore 14 dicembre 2025 (modifica il 14 dicembre 2025 | 23:16)

Tony Damascelli, intervenuto su il Giornale, ha analizzato così le partite di oggi e domani in Serie A:

"C'è da capire se davvero, come sostengono molti allenatori, le partite di coppa al giovedì siano tossiche per il turno successivo in campionato. Stasera tocca al Bologna e domani alla Roma, chiarire la questione che spesso diventa un alibi per giustificare pareggi, sconfitte o prestazioni negative. La Juventus ha dunque due obiettivi, ribadire che la crisi sta per essere superata e provare a sorpassare in classifica proprio il gruppo di Italiano reduce dall’Europa League, spinta dal “canadese” Bernardeschi che ritrova la sua ex squadra.

Siamo al piccolo cabotaggio ma questo è il viaggio della Juventus contemporanea, all’interno nelle voci che riguardano la manifesta offerta di acquisto avanzata dalla cripto piattaforma respinta ufficialmente e definitivamente con un videomessaggio emblematico. Per fortuna, il campo, il pallone, si sottraggono alle vicende contabili anche se il mondo del calcio è ormai sotto schiaffo di speculazioni, fondi, investitori stranieri. Tanto per restare sull’argomento, Genoa-Inter mette di fronte una proprietà rumena e una società statunitense di investimento, interessante la trasferta a Udine del Napoli che potrebbe concedere al Milan il primo posto solitario ma la partita più difficile coinvolge la Fiorentina nella sfida già “disperata” contro il Verona.

Nessuno può immaginare che cosa possa davvero accadere nel caso di un eventuale risultato negativo dei toscani ma lo stesso discorso riguarda l’Hellas. In zona calda si segnala la vittoria del Torino sulla Cremonese, con finale solito deciso dal Var e l’impresa della Lazio in 9, con due espulsi, a Parma. Domani la Roma è chiamata a mostrare se quella del Como è soltanto propaganda"