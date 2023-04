Bertolino: “Juventus-Inter? Chiudano allo zoo chi ha insultato Lukaku in quel modo”

Questo il pensiero del noto tifoso nerazzurro raccolto in esclusiva da Fcinter1908.it: "Tra Inter e Juventus non sono mai partite semplici, lo abbiamo visto anche nell'ultimo appuntamento. Non è stata una gara eccelsa, sembrava che entrambe si accontentassero. Quando però c'è di mezzo il colore della pelle, comincia ad essere difficile. Deve essere riconosciuto per Lukaku quanto fatto per Kean all'epoca. Non è possibile tollerare certe cose, certa gente deve essere condannata a rimanere fuori dallo stadio. Non me ne frega nulla di chi siano. Possono essere Drughi, Curva Nord, Curva Sud, è uguale. Basta. Chi ha insultato in quel modo, venga rinchiuso lui allo zoo".