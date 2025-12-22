Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la sconfitta contro il Bologna da parte dell'Inter in Supercoppa: "E' stato un 2025 sportivamente faticoso per l'Inter.
Biasin: “2025 sportivamente faticoso per l’Inter. Supercoppa? Rigori ignobili ma…”
C'è chi dice che non ha vinto niente ed è un dato di fatto, ma ha provato a farlo in tutte le competizioni: questa cosa paradossalmente aumenta l'amarezza ed è normale che i tifosi siano arrabbiati. Poi il potenziale resta enorme: col Bologna perde tirando rigori ignobili, ma ha giocato l'ennesima buona partita. L'Inter ha giocato un secondo tempo di grande livello, ha messo il Bologna nella sua area: non ha giocato con lassismo e serenità.
Abbiamo una squadra prima in classifica con l'asterisco pure, in Champions è tra le prime otto: si banalizza l'idea sull'Inter che gioca con supponenza, che non è vero. L'Inter ha un problema: ottimizzare il gioco che produce, che è enorme. L'Inter ha sbagliato clamorosamente i rigori, ma ha giocato una partita migliore rispetto al suo avversario".
