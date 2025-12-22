FC Inter 1908
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la sconfitta contro il Bologna da parte dell'Inter
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la sconfitta contro il Bologna da parte dell'Inter in Supercoppa: "E' stato un 2025 sportivamente faticoso per l'Inter.

C'è chi dice che non ha vinto niente ed è un dato di fatto, ma ha provato a farlo in tutte le competizioni: questa cosa paradossalmente aumenta l'amarezza ed è normale che i tifosi siano arrabbiati. Poi il potenziale resta enorme: col Bologna perde tirando rigori ignobili, ma ha giocato l'ennesima buona partita. L'Inter ha giocato un secondo tempo di grande livello, ha messo il Bologna nella sua area: non ha giocato con lassismo e serenità.

Abbiamo una squadra prima in classifica con l'asterisco pure, in Champions è tra le prime otto: si banalizza l'idea sull'Inter che gioca con supponenza, che non è vero. L'Inter ha un problema: ottimizzare il gioco che produce, che è enorme. L'Inter ha sbagliato clamorosamente i rigori, ma ha giocato una partita migliore rispetto al suo avversario".

