Pedullà sugli arbitri: “Cose surreali in campo, poi in privato ti dicono di…”

"Voi dovete sapere che, parlo in generale, gli arbitri ti fanno scrivere, ti dicono che devi rettificare ma io non rettifico il mio giudizio sull'arbitro e non lo rettificherò mai se sono convinto di una cosa e anche se gli altri la pensano in maniera diversa. Non ci sarà nulla che riuscirà ad intimidire la libertà di dire ciò che penso. Se penso che Pairetto è un arbitro scarso, sono padrone di dire che dal mio punto di vista, senza mai occuparmi della persona, che Pairetto è un arbitro scarso.

Quello che è successo in Lazio-Cremonese è un qualcosa di surreale. Il rinvio del portiere con l'assistente che era distratto e ha segnalato il fuorigioco avrebbe dovuto comportare l'intervento dell'arbitro perché il regolamento dice altro. Se sei l'arbitro, hai visto che il portiere rinvia, se il portiere rinvia, non puoi avallare la decisione del guardalinee che segnala un fuorigioco senza senso. Non devi alzare la mano ma lasciar perdere e invece dopo ha chiesto scusa.