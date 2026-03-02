Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così le recenti parole di Cristian Chivu

2 marzo 2026

Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così le recenti parole di Cristian Chivu, che ha definito "irreale" la narrativa sull'Inter: "Chivu si lamenta perché quando iniziano le stagioni, oh, c'è solo una squadra che deve vincere: l'Inter. Le altre partono per partecipare. E' una costante: tutti gli anni si parte con l'Inter che deve vincere, le altre al massimo in Champions perché l'Inter è la più forte.

Nella stagione scorsa si prova a fare percorso in tutte le competizioni, alla fine non vince niente e parte un massacro mediatico: si diceva che l'Inter doveva calcolare, uscire dalla Coppa Italia e pensarci prima. Quest'anno non sceglie di uscire dalla Champions, esce perché ha incontrato una squadra che è stata più pronta e capace: esce e subito partono i bersagli.

Viene criticata quando prova a fare tutto e viene criticata quando esce ai playoff: viene criticata sempre. Le altre basta arrivare in Champions: perché basta questo ma investono dieci volte tanto? Non ci arrivo, non la capisco. Se la critica è costruttiva, va benissimo: non va bene uscire ai playoff, l'Inter ha uno status per cui agli ottavi ci deve arrivare. Ma se la critica è sempre a prescindere, non va bene: l'anno scorso era criticata perché ha deciso di fare percorso da tutte le parti".