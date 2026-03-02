FC Inter 1908
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così le recenti parole di Cristian Chivu
Marco Astori
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così le recenti parole di Cristian Chivu, che ha definito "irreale" la narrativa sull'Inter: "Chivu si lamenta perché quando iniziano le stagioni, oh, c'è solo una squadra che deve vincere: l'Inter. Le altre partono per partecipare. E' una costante: tutti gli anni si parte con l'Inter che deve vincere, le altre al massimo in Champions perché l'Inter è la più forte.

Nella stagione scorsa si prova a fare percorso in tutte le competizioni, alla fine non vince niente e parte un massacro mediatico: si diceva che l'Inter doveva calcolare, uscire dalla Coppa Italia e pensarci prima. Quest'anno non sceglie di uscire dalla Champions, esce perché ha incontrato una squadra che è stata più pronta e capace: esce e subito partono i bersagli.

Viene criticata quando prova a fare tutto e viene criticata quando esce ai playoff: viene criticata sempre. Le altre basta arrivare in Champions: perché basta questo ma investono dieci volte tanto? Non ci arrivo, non la capisco. Se la critica è costruttiva, va benissimo: non va bene uscire ai playoff, l'Inter ha uno status per cui agli ottavi ci deve arrivare. Ma se la critica è sempre a prescindere, non va bene: l'anno scorso era criticata perché ha deciso di fare percorso da tutte le parti".

