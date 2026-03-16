Scambio a toni accesi tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro negli studi a Pressing. Al tavolo si discute del gol molto dubbio convalidato all'Atalanta contro l'Inter e i due discutono sul giudizio dell'arbitro Manganiello.
ultimora
Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…”
Biasin: "Sul gol dell'Atalanta vorrei trattare il caso di Manganiello che tre minuti prima, sullo stesso campo, decide di fischiare fallo a Bonny che nemmeno spinge Ederson. C'è qualcosa che non mi torna".
Mauro: "La volete smettere? La moviola non può decidere se quello di Sulemana su Dumfries è fallo, smettetela. Fate danno al calcio, se dite che la macchina decide se quello è fallo siete proprio contro il gioco del calcio. Per me è giusto quello che fa l'arbitro, a prescindere".
Biasin: "Allora io insisto, nessuno mi risponde: lo stesso arbitro nello stesso campo per la stessa cosa fischia".
Mauro: "Ma come fai a dire che è lo stesso episodio?".
Biasin: "Era molto più leggero in realtà".
Mauro: "Vabbè, sei tifoso dell'Inter e devi dire così".
Biasin: "Io sto dicendo che a me va bene non fischiare lì, ma se non fischi quello prima, perché è la stessa cosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA