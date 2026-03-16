FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…”

ultimora

Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…”

Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…” - immagine 1
Scambio a toni accesi tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro negli studi a Pressing: si discute del gol molto dubbio convalidato all'Atalanta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scambio a toni accesi tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro negli studi a Pressing. Al tavolo si discute del gol molto dubbio convalidato all'Atalanta contro l'Inter e i due discutono sul giudizio dell'arbitro Manganiello.

Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…”- immagine 2
Getty

Biasin: "Sul gol dell'Atalanta vorrei trattare il caso di Manganiello che tre minuti prima, sullo stesso campo, decide di fischiare fallo a Bonny che nemmeno spinge Ederson. C'è qualcosa che non mi torna".

Mauro: "La volete smettere? La moviola non può decidere se quello di Sulemana su Dumfries è fallo, smettetela. Fate danno al calcio, se dite che la macchina decide se quello è fallo siete proprio contro il gioco del calcio. Per me è giusto quello che fa l'arbitro, a prescindere".

Biasin: "Allora io insisto, nessuno mi risponde: lo stesso arbitro nello stesso campo per la stessa cosa fischia".

Biasin: “Bonny-Ederson più leggero di Sulemana-Dumfries e fischia”. Mauro: “La smettete? Sei…”- immagine 3
Getty Images

Mauro: "Ma come fai a dire che è lo stesso episodio?".

Biasin: "Era molto più leggero in realtà".

Mauro: "Vabbè, sei tifoso dell'Inter e devi dire così".

Biasin: "Io sto dicendo che a me va bene non fischiare lì, ma se non fischi quello prima, perché è la stessa cosa".

Leggi anche
Furia Trevisani: “Rigore Frattesi? Cosa mai vista: impossibile non darlo! Chi era al...
Adani: “Vedo stanchezza nell’Inter. Deve rinnovare sia il parco giocatori che le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA