Scambio a toni accesi tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro negli studi a Pressing. Al tavolo si discute del gol molto dubbio convalidato all'Atalanta contro l'Inter e i due discutono sul giudizio dell'arbitro Manganiello.

Mauro: "La volete smettere? La moviola non può decidere se quello di Sulemana su Dumfries è fallo, smettetela. Fate danno al calcio, se dite che la macchina decide se quello è fallo siete proprio contro il gioco del calcio. Per me è giusto quello che fa l'arbitro, a prescindere".