Riccardo Trevisani , giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così i controversi episodi arbitrali di Inter-Atalanta : ""Questi falli spesso vengono fischiati, spesso il difensore si lascia cadere ma sono falli che non andrebbero fischiati: io non avrei fischiato ma devo dire che il 75% delle volte vengono fischiati.

Il rigore su Frattesi? Chi è in sala VAR non ci deve rimettere più piede fino a fine stagione, ne hanno fischiati 100 di rigori uguali: questo rigore non si può non fischiare, impossibile! E' impossibile, è una cosa che non si è mai vista. Sono otto anni che c'è il VAR, non serve fidarci di Manganiello che non caccia Ramon in Napoli-Como e sbaglia ogni partita. Otto anni, cento rigori uguali a questo".