De Biasi sull’Inter: “Tentativo di rinnovare la rosa ma non è facile. Con la Juve…”

Matteo Pifferi Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 20:02)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni De Biasi, allenatore, ha parlato così di Milan e Inter:

"Milan? "Ha la mano ferma di un tecnico esperto che sa gestire certe rose e tira fuori il meglio. E' una delle squadre più forti del campionato, già dallo scorso anno, c'è stata qualche mancanza a livello gestionale e e societario. Lo scorso anno avrà dato solo il 20%, ovviamente Allegri può fare di più. E' una persona concreta, che non bada agli estetismi, se deve richiamare qualcuno lo fa. Ci sono giocatori che hanno reso molto poco, perché chi li ha gestiti non ha stabilito con loro un rapporto che gli permettesse di esprimersi al massimo".

Milan, centrocampo più forte della Serie A?

"E' un centrocampo forte, che ha qualità, ma lo aveva anche lo scorso anno. Ha perso un giocatore importantissimo, ma credo che il Napoli abbia rinforzato decisamente la rosa. E credo che sia tecnicamente più forte".

Inter senza entusiasmo?

"Contro la Juve ho visto un'Inter che teneva bene il campo ma ha perso. Ha fatto un inizio di stagione in cui ha perso contro l'Udinese in casa, ma non è così semplice. Hanno cambiato allenatore, un tentato rinnovamento della rosa, e tutto questo non dà una mano".