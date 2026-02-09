Fabrizio Biasin , giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera: "Il numero più importante dell'Inter lo ha detto Chivu: 0, relativo allo 0%. Sarebbe un clamoroso errore pensare che tutti i numeri dell'Inter vogliano dire scudetto consegnato.

Chivu ha una percentuale superiore al 50% sul momento nerazzurro: è riuscito a fare una cosa che non era affatto scontata, la squadra era spenta dopo Monaco e sembrava un gruppo arrivato che non potesse ripartire. Riaccendere il motore era la cosa più complicata in assoluto e ce l'ha fatta con la non-tensione: io vedo che è sempre sereno".