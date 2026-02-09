FC Inter 1908
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo
Marco Astori
Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera: "Il numero più importante dell'Inter lo ha detto Chivu: 0, relativo allo 0%. Sarebbe un clamoroso errore pensare che tutti i numeri dell'Inter vogliano dire scudetto consegnato.

Chivu ha una percentuale superiore al 50% sul momento nerazzurro: è riuscito a fare una cosa che non era affatto scontata, la squadra era spenta dopo Monaco e sembrava un gruppo arrivato che non potesse ripartire. Riaccendere il motore era la cosa più complicata in assoluto e ce l'ha fatta con la non-tensione: io vedo che è sempre sereno".

