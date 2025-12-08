Inter, Biasin: “Ausilio e Marotta 6 su 6 ma si diceva altro. E Chivu è…”

Il giornalista, su Pressing, ha parlato della vittoria contro il Como e in generale del momento nerazzurro con 'gli innesti' di Luis Henrique e Diouf

«È stato molto bravo. In quella che era una partita complicata, contro la miglior difesa fino a quel momento e che poteva mettere in difficoltà l'Inter per attitudine, Chivu è riuscito a preparare la partita benissimo e a gestirla ancora meglio. Forse il Como si è un po' consegnato ad un certo punto, ma credo che l'allenatore meriti applausi perché ha riacceso la luce dopo un finale sportivamente drammatico. E questa cosa non era affatto scontata».

Fabrizio Biasin a Pressing ha parlato della vittoria dei nerazzurri sul Como e del momento della squadra insieme a Chivu, l'allenatore che la dirigenza ha scelto in estate dopo aver sentito proprio anche l'allenatore spagnolo.

«Tutti i giocatori dell'Inter ora sono coinvolti nel progetto. Non era così scontato perché fino a due settimane fa si parlava di giocatori che non funzionavano, di alcune pecche sul mercato, su sei giocatori presi dal club in estate quattro sicuramente hanno dimostrato quanto valgono, gli ultimi due - Luis Henrique e Diouf - stanno arrivando e vuol dire quindi sei su sei, non è banale», ha aggiunto ancora il giornalista.

Con le sue parole Biasin si è riferito alle critiche di mercato ricevute dai due giocatori che non sono subito riusciti ad integrarsi nel progetto nerazzurro e che comunque nelle ultime gare hanno dimostrato di poter fare bene.

