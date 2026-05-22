"L'estate scorsa l'Inter partiva con un peso non indifferente, il prossimo anno partirebbe con un rinnovato entusiasmo. Al netto di quello che sarà il mercato, la cosa che non vedo nelle altre squadre è lo zoccolo duro: Barella, Lautaro, Calhanoglu, Bastoni... Questa cosa qui fa la differenza. In questa alternanza scudetto, Champions sono curioso di capire su cosa si indirizzeranno. Chivu rinnovo ma non se n'è parlato l'altro giorno perché non è in discussione. La settimana prossima l'agente del tecnico si troverà con la società, arriverà rinnovo al 2028 con opzione al 2029 e adeguamento attorno ai 4 milioni netti".