Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno espresso il loro pronostico su Inter-Napoli

Intervenuti al Podcast Numer1 su Youtube, Sandro Sabatini , Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno espresso il loro pronostico su Inter-Napoli, match cruciale in ottica scudetto in programma domenica sera a San Siro.

Parte Cruciani: "Sapete come la penso sull'importanza della partita. Sarà importante solo se vince l'Inter, se vince va a +7 ed è un vantaggio importante. Con tutti gli altri risultati cambierebbe poco"

Zazzaroni si sbilancia: "Vince 2-1 il Napoli, gol di McTominay e Thuram. L'altro lo fa Politano". Sabatini è d'accordo sulla vittoria della squadra di Conte: "Inter-Napoli finisce 0-1, gol di Neres". Cruciani è l'unico che opta per i nerazzurri: "Vince l'Inter 1-0, segna Lautaro"