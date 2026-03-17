Kolarov si accorge subito e lo riferisce al quarto uomo: "Controllalo". Frattesi parla con Scalvini: "Mi ha preso, Scalvo, mi hai preso, lo giuro su mia madre". Scalvini fa il gesto che non c'è niente. Frattesi lo ripete a Pasalic: "Mi ha preso, 100%". Poi Frattesi si confronta ancora con Scalvini. Il difensore dell'Atalanta nega: "Non ho calciato, ero fermo". Frattesi all'arbitro: "Controllalo, guardalo. Neanche un controllo? Ma come fate?".