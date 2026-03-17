Nella puntata di Bordocam di Inter-Atalanta, pubblicata da Dazn, emergono altri dettagli sul clamoroso rigore non assegnato all'Inter per il fallo di Scalvini su Frattesi.
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BORDOCAM – Rigore Frattesi, Scalvini mente: “Io fermo”. Quasi rissa tra Kolarov, De Roon e…
Kolarov si accorge subito e lo riferisce al quarto uomo: "Controllalo". Frattesi parla con Scalvini: "Mi ha preso, Scalvo, mi hai preso, lo giuro su mia madre". Scalvini fa il gesto che non c'è niente. Frattesi lo ripete a Pasalic: "Mi ha preso, 100%". Poi Frattesi si confronta ancora con Scalvini. Il difensore dell'Atalanta nega: "Non ho calciato, ero fermo". Frattesi all'arbitro: "Controllalo, guardalo. Neanche un controllo? Ma come fate?".
Manganiello parla col VAR: "Completato, grazie". Si prosegue. Barella ancora guarda al monitor dietro la panchina dell'Inter e non è d'accordo con la scelta arbitrale, correndo via e tornando in panchina. Al fischio finale, Dumfries va da Manganiello: "Spiegami, spiegami". La situazione si accende quando De Roon passa davanti a Kolarov e Kolarov lo spinge via, l'olandese risponde alla spinta e intervengono altri ad allontanarli.
Dumfries va ancora a colloquio con Manganiello: "Come scivolato? Non è possibile". Ancora scintille nel finale con Kolarov protagonista, questa volta con Djimsiti con i due che se le promettono negli spogliatoi. E la puntata di Dazn si conclude con Manganiello che dice a Dumfries: "Parliamo dentro, parliamo dentro", indicando il tunnel.
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