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MARTINEZ

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Durante la puntata di L'ascia raddoppia si discute di Martinez e del possibile cambio nella porta dell'Inter. Queste le opinioni di Giuseppe Pastore e Fabrizio Biasin:

Pastore: Non sono d'accordo con il cambio di portiere. Ironia della sorte, questa settimana di Champions si è fatto vedere l'Inter con Martinez e tutte le altre tre squadre, per scelta o per forza, con il secondo portiere: Gollini, Sanchez e Milinkovic-Savic. Nessuno dei tre ha fatto bene, per vari motivi.

Io sono contro il ballottaggio dei portieri, che non vuol dire non cambiare. Se cambi è per sempre, o perlomeno in maniera definitiva: Onana, Handanovic, per intenderci. Dici adesso cambiamo e non esce più Onana. E lì va bene, l'allenatore lo fa e non si torna indietro, perché perderai un po' il portiere, è così. Se fai un giorno uno, un giorno un altro, la Champions... non si va da nessuna parte.

Del calcio moderno è una delle poche cose che non sopporto, questo facciamo tenere tutti sulla corda. Il portiere spesso è anche un ruolo di rivalità col diretto interessato, perché il difensore può pensare che una volta gioco io, una volta giochi tu, una volta giochiamo insieme. La stanchezza... il portiere è il portiere, il titolare è uno, e se c'è il cambio il portiere titolare può sempre pensare: cos'è che ho fatto che non è andato bene? Cioè si subentra, una cosa psicologica, che è una cosa fondamentale per un portiere.

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