Fabrizio Biasin, su Pressing, ha parlato dell'Inter e della vittoria contro l'Hellas Verona per due a uno dopo una gara sofferta e arrivata anche grazie ad un autogol. «Senza quello, ci sarebbe stato l'ennesimo caso del giorno. Però è stato un buon segnale perché per tanto tempo l'Inter non ha avuto queste situazioni e questo ti fa capire che in questa stagione in alcuni casi ti gira anche bene. Hai subito tre sconfitte, hai perso alcune partite quando non meritavi e forse questa vittoria un po' ripaga», ha sottolineato.