Fabrizio Biasin, su Pressing, ha parlato dell'Inter e della vittoria contro l'Hellas Verona per due a uno dopo una gara sofferta e arrivata anche grazie ad un autogol. «Senza quello, ci sarebbe stato l'ennesimo caso del giorno. Però è stato un buon segnale perché per tanto tempo l'Inter non ha avuto queste situazioni e questo ti fa capire che in questa stagione in alcuni casi ti gira anche bene. Hai subito tre sconfitte, hai perso alcune partite quando non meritavi e forse questa vittoria un po' ripaga», ha sottolineato.
Biasin: “Inter, autogol bel segnale. Chivu, scetticismo in estate: ecco perché”
Il giornalista ha parlato su Pressing della vittoria a Verona e del percorso del neo allenatore nerazzurro
«Inter già a tre sconfitte? Credo faccia più fede la classifica che altro. Diciamo che rispetto ai numeri che vediamo in classifica e rispetto agli allenatori in Serie A, Conte, Allegri, Spalletti, Gasperini, tutti grandissima esperienza. Chivu all'Inter. Per questo in estate c'era un po' di scetticismo».
«Io personalmente in estate mi sono detto, ce la farà a tenere sulle spalle la responsabilità di una squadra che è abituata a fare un certo tipo di percorso. Mi sta stupendo perché è molto bravo a comunicare e a farsi volere bene e non è una cosa scontata visto l'ultimo finale di stagione», ha concluso il giornalista.
(Fonte: Pressing)
