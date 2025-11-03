Chiamiamolo paradosso. Chiamiamola curiosità. Fatto sta che per Maurizio Mariani sono giorni decisamente agli antipodi dal punto di vista professionale. L’arbitro romano, finito nell’occhio del ciclone in Italia dopo le polemiche...

Chiamiamolo paradosso. Chiamiamola curiosità. Fatto sta che per Maurizio Mariani sono giorni decisamente agli antipodi dal punto di vista professionale. L'arbitro romano, finito nell'occhio del ciclone in Italia dopo le polemiche legate alla direzione di gara di Napoli-Inter (con conseguente stop e "retrocessione" in Serie B), avrà il suo pronto riscatto in Europa.