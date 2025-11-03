Chiamiamolo paradosso. Chiamiamola curiosità. Fatto sta che per Maurizio Mariani sono giorni decisamente agli antipodi dal punto di vista professionale. L'arbitro romano, finito nell'occhio del ciclone in Italia dopo le polemiche legate alla direzione di gara di Napoli-Inter (con conseguente stop e "retrocessione" in Serie B), avrà il suo pronto riscatto in Europa.
E che riscatto: il fischietto della sezione di Aprilia dirigerà il big match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, in programma domani sera al Parco dei Principi. Tutto questo a conferma della stima internazionale di cui gode, come dimostra la recente assegnazione della finale del Mondiale U20.
