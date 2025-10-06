Sabatini: "Ci tengo a dirlo perché la gente poi può equivocare: non è che dicendo Chivu è meglio di Inzaghi sto dicendo che Inzaghi è scarso. Gli occhi per vedere quello che ha fatto ce li ho anche io. Mi resterà pre sempre il dubbio che questa squadra meravigliosa per certi aspetti in Europa, in campionato uno scudetto è troppo poco".