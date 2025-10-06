Durante Pressing i giornalisti Biasin, Sabatini e Trevisani parlano del percorso dell'Inter in Europa sotto la guida di Inzaghi:
Biasin: “Inter rispettata in CL per Inzaghi”. Sabatini: “Mica giocava in 9, veniva da finale EL”
Sabatini: "Ci tengo a dirlo perché la gente poi può equivocare: non è che dicendo Chivu è meglio di Inzaghi sto dicendo che Inzaghi è scarso. Gli occhi per vedere quello che ha fatto ce li ho anche io. Mi resterà pre sempre il dubbio che questa squadra meravigliosa per certi aspetti in Europa, in campionato uno scudetto è troppo poco".
Biasin: "Questa squadra è tornata ad avere una dimensione europea grazie a quello che è successo in questi quattro anni. Ed era una cosa impronosticabile. Diamo per scontato anche quest'anno che l'Inter arrivi in semifinale di Champions League, sarebbe un altro miracolo".
Sabatini: "Comunque Inzaghi ha preso una squadra che era arrivata in finale di Europa League".
Trevisani: "Vendendo Hakimi e Lukaku che mi pare un fatto".
Sabatini: "Comprando Dzeko e Dumfries che non è Hakimi e ci va vicino. Non ha giocato in 9".
