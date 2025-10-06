Lo ha detto anche Conte dopo la vittoria contro il Genoa che Politano, come Lobotka, era da valutare. L'ex Inter non ha potuto quindi rispondere alla chiamata della Nazionale. La FIGC ha quindi comunicato chi questa mattina è arrivato a Coverciano al suo posto. Si tratta di un altro giocatore del Napoli, e che ha sfiorato i colori nerazzurri (aveva anche fatto le visite mediche.ndr), Leonardo Spinazzola.
UFFICIALE / Italia: Politano out, Gattuso chiama Spinazzola
"Fuori un calciatore del Napoli, dentro un altro. A causa dell’indisponibilità di Matteo Politano, infortunatosi ieri in occasione del match di campionato con il Genoa, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola, assente in Nazionale dal settembre 2023. Il forfait di Politano va quindi ad aggiungersi a quello di Mattia Zaccagni, con il Ct che sabato aveva chiamato al suo posto l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli. Gli Azzurri si raduneranno stasera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizieranno a preparare i due impegni nelle qualificazioni mondiali con Estonia e Israele", scrive il sito della FIGC.
Cinque gli interisti che questa mattina dovevano ritrovarsi a Coverciano: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi e Pio Esposito.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);
CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle);
ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).
