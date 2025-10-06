UFFICIALE / Italia: Politano out, Gattuso chiama Spinazzola

Lo ha detto anche Conte dopo la vittoria contro il Genoa che Politano, come Lobotka, era da valutare. L'ex Inter non ha potuto quindi rispondere alla chiamata della Nazionale. La FIGC ha quindi comunicato chi questa mattina è arrivato a Coverciano al suo posto. Si tratta di un altro giocatore del Napoli, e che ha sfiorato i colori nerazzurri (aveva anche fatto le visite mediche.ndr), Leonardo Spinazzola.