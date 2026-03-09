Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan

Marco Astori Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 15:16)

Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "E' arrivata un'altra sconfitta nel derby ma questo è stato giocato in maniera peggiore degli altri: l'Inter si è distratta sul gol, è stata imprecisa davanti e nell'ultima mezz'ora c'è stato tantissimo possesso palla sterile di una squadra che non riesce a trovare altre soluzioni che non siano il bel calcio.

Ma le partite le devi vincere anche giocando male, non puoi pensare di giocare sempre al 100%: si è dimostrata poco pragmatica. I punti sono tanti, ma è la questione psicologica che deve far riflettere: l'Inter sembra ancora fragile mentalmente e deve dare una risposta subito contro l'Atalanta. Le assenze non possono e non devono essere un'alibi.

Se mi preoccupa il momento? Ovviamente sì, è una tendenza che va invertita con una partita di carattere alla prossima: la verità è che tutti gli attaccanti dell'Inter sono forti, ma lo sono quando giocano insieme a Lautaro perché lui è bravissimo a far giocare bene gli altri. Un conto è avere lui e un altro, un altro è altri due senza di lui".