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Durante la puntata di Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la partita tra Juve e Milan e le potenzialità dell'Inter:

Milan? Il problema è che non bisogna ragionare sull'Inter, perché Juventus e Milan sono arrivate quinta e sesta. Devono accorciare sull'Inter, sulla Roma, sul Como e sul Napoli. E io in questo momento vedo due squadre che sono ancora parecchio indietro rispetto a queste. E quindi è chiaramente molto presto, siamo alla terza giornata, ma attenzione perché non bisogna guardare alla prima, bisogna guardare anche a tutte le altre. Con quello che hanno speso sul mercato però era lecito aspettarsi un po' di più.

La sensazione a San Siro, non è capitato spesso negli ultimi anni, anche sullo 0-2, del pubblico, dei tifosi dell'Inter, non era quella di una partita finita, perché l'Inter mi sembra una squadra sempre più consapevole, che si può permettere di inserire giocatori come Thuram, Curtis Jones, Carlos Augusto, che poi fa l'assist, Bonny che entra benissimo. Cioè l'Inter in questo momento è una super potenza e non ha paura neanche di star sotto 0-2. Poi poteva perderla alla fine, perché se anche sa quello che deve fare la partita la perde. Ma c'è una consapevolezza in questa squadra che raramente io ho visto.

l'Inter partiva con due sconfitte nelle prime tre, qualcuno addirittura parlava di avvicendamento per Chivu un anno fa esatto, e in realtà poi è stato un campionato praticamente un percorso netto, frutto del lavoro di una grande squadra, perché l'Inter in peto è stata costruita molto bene, e della capacità di questo allenatore di mettere tutti a loro agio. Se tu senti tutte le interviste dei giocatori dell'Inter, tutti ti dicono che Chivu ha la grande capacità di tenere tutti tranquilli e non è facile, perché mai come quest'anno c'è una competizione nei vari ruoli che è esagerata. Tenere fuori dei giocatori come Curtis Jones, Calhanoglu sabato in panchina non è semplice, devi essere veramente bravo.