Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato della scelta del prossimo ct della nazionale italiana
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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato della Nazionale italiana. Con molta probabilità sarà Andrea Pirlo il nuovo ct dell'Italia, scelta che ha suscitato qualche dubbio tra i tifosi. Il giornalista, invece, difende la scelta di puntare sull'ex centrocampista.
"Inutile criticare Pirlo o altri nomi: ora c’è una logica. Malagò ha scelto Maldini, tocca a lui decidere. La sua scelta andrà accettata. Ma scordiamoci che il Ct migliore dell'universo ci trasformi nei più forti: serve una dirigenza forte alle spalle".
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