Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato della scelta del prossimo ct della nazionale italiana

Gianni Pampinella
Biasin sul mercato

VIDEO / Biasin: "Inter ha già 2-3 acquisti prenotati per l'estate. E uno sarà questo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato della Nazionale italiana. Con molta probabilità sarà Andrea Pirlo il nuovo ct dell'Italia, scelta che ha suscitato qualche dubbio tra i tifosi. Il giornalista, invece, difende la scelta di puntare sull'ex centrocampista.

pirlo-clamoroso (1)

"Inutile criticare Pirlo o altri nomi: ora c’è una logica. Malagò ha scelto Maldini, tocca a lui decidere. La sua scelta andrà accettata. Ma scordiamoci che il Ct migliore dell'universo ci trasformi nei più forti: serve una dirigenza forte alle spalle".

Biasin a Pressing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti