FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”

ultimora

Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”

Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…” - immagine 1
Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci: "Sudditanza del VAR a Doveri? Io non posso credere a questa cosa: questa è un fatto di campo facile, ne abbiamo visti cinquemila.

Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”- immagine 2
Getty Images

L'Inter ha giocato male, ma si può pareggiare anche per fortuna: magari con un fatto come questo. Con la Lazio l'Inter l'anno scorso pareggia con Bisseck che fa lo stesso identico movimento. Se è così, allora è clamorosa questa cosa".

Leggi anche
Calvarese: “Ecco perché Ricci non è rigore. Gol annullato? Doveri sbaglia perché…”
Mano Ricci, Biasin: “Magari ci accorgiamo che non esiste Inter favorita!”. Mauro:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA