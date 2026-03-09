Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci: "Sudditanza del VAR a Doveri? Io non posso credere a questa cosa: questa è un fatto di campo facile, ne abbiamo visti cinquemila.