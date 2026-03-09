Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci: "Sudditanza del VAR a Doveri? Io non posso credere a questa cosa: questa è un fatto di campo facile, ne abbiamo visti cinquemila.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”
ultimora
Biasin: “Ricci fa identico movimento di Bisseck. Non posso credere che…”
Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter nel derby per fallo di mano evidente di Ricci
L'Inter ha giocato male, ma si può pareggiare anche per fortuna: magari con un fatto come questo. Con la Lazio l'Inter l'anno scorso pareggia con Bisseck che fa lo stesso identico movimento. Se è così, allora è clamorosa questa cosa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA