Calvarese: “Ecco perché Ricci non è rigore. Gol annullato? Doveri sbaglia perché…”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato così i due episodi da moviola in Milan-Inter
Intervenuto sul proprio account Instagram, Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato così i due episodi da moviola in Milan-Inter:

"Ma c'era il calcio di rigore per l'Inter su tocco di braccio di Ricci nel finale del derby? Andiamo ad analizzarlo. Colpo di testa di Dumfries e Ricci effettivamente intercetta il pallone col braccio destro però, attenzione, l'arto è in posizione naturale, non aumenta la sagoma e, da un replay, si vede chiaramente come il centrocampista rossonero provi addirittura a toglierlo. In più il pallone arriva da distanza molto ravvicinata, per questo secondo me è corretto non concedere il calcio di rigore"

"Male, invece, Doveri sull'episodio del calcio d'angolo. L'arbitro fischia subito dopo che il pallone è partito, alcuni giocatori si fermano, altri no, il pallone finisce in rete. Attenzione, una volta battuto l'angolo il pallone è in gioco e il richiamo doveva essere fatto prima, a gioco fermo e non a gioco in svolgimento"

