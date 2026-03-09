Calvarese: “Ecco perché Ricci non è rigore. Gol annullato? Doveri sbaglia perché…”

"Ma c'era il calcio di rigore per l'Inter su tocco di braccio di Ricci nel finale del derby? Andiamo ad analizzarlo. Colpo di testa di Dumfries e Ricci effettivamente intercetta il pallone col braccio destro però, attenzione, l'arto è in posizione naturale, non aumenta la sagoma e, da un replay, si vede chiaramente come il centrocampista rossonero provi addirittura a toglierlo. In più il pallone arriva da distanza molto ravvicinata, per questo secondo me è corretto non concedere il calcio di rigore"