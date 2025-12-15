Intervenuto al tavolo di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "E' il segnale di una squadra che per tanti l'estate scorsa aveva terminato il suo ciclo, e probabilmente era anche così, ma è tornata ad avere un certo tipo di rendimento grazie ad un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con le idee e a livello di gestione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Biasin: “Si pensava a Inter esausta e appagata, non era così: e bravo Chivu a…”
ultimora
Biasin: “Si pensava a Inter esausta e appagata, non era così: e bravo Chivu a…”
Intervenuto al tavolo di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica
E' stato fin qui bravissimo: non era così scontato che arrivasse a Natale in queste condizioni. L'idea era che il gruppo fosse esausto e appagato, Chivu è stato bravo. Tutti dicevano che la rosa andava rivoluzionata, in realtà la dirigenza ha scelto di confermare chi c'era mettendo dentro sei giocatori che si stanno dimostrando utili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA