Intervenuto al tavolo di Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "E' il segnale di una squadra che per tanti l'estate scorsa aveva terminato il suo ciclo, e probabilmente era anche così, ma è tornata ad avere un certo tipo di rendimento grazie ad un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con le idee e a livello di gestione.

E' stato fin qui bravissimo: non era così scontato che arrivasse a Natale in queste condizioni. L'idea era che il gruppo fosse esausto e appagato, Chivu è stato bravo. Tutti dicevano che la rosa andava rivoluzionata, in realtà la dirigenza ha scelto di confermare chi c'era mettendo dentro sei giocatori che si stanno dimostrando utili".