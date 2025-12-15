FC Inter 1908
Intervenuto al tavolo di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica
Marco Astori
Intervenuto al tavolo di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu prima in classifica: "E' il segnale di una squadra che per tanti l'estate scorsa aveva terminato il suo ciclo, e probabilmente era anche così, ma è tornata ad avere un certo tipo di rendimento grazie ad un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con le idee e a livello di gestione.

E' stato fin qui bravissimo: non era così scontato che arrivasse a Natale in queste condizioni. L'idea era che il gruppo fosse esausto e appagato, Chivu è stato bravo. Tutti dicevano che la rosa andava rivoluzionata, in realtà la dirigenza ha scelto di confermare chi c'era mettendo dentro sei giocatori che si stanno dimostrando utili".

