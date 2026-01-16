FC Inter 1908
Nicola Ventola, intervenuto su Viva el Futbol, ha commentato così la vittoria di mercoledì sera dell'Inter contro il Lecce
Marco Astori
Marco Astori 

Nicola Ventola, intervenuto su Viva el Futbol, ha commentato così la vittoria di mercoledì sera dell'Inter contro il Lecce: "E' stata un'Inter non brillante: non è stata l'Inter che siamo abituati a vedere. Il Lecce al 72' quasi fa gol: Sommer lo massacrano sempre, ma di solito un portiere va già in quell'occasione ma lui è rimasto in piedi.

Però coi cambi la porti a casa: però non un'Inter bella, una delle partite più bruttine. Come se non sei stimolato e non hai acceso la lampadina del cervello: alcune volte sai che devi vincere ma non vuoi far fatica, è più una questione di testa perché sai che hai partite più importanti e qui sai già il risultato del Napoli. Fa molto la testa".

