Nicola Ventola , intervenuto su Viva el Futbol, ha commentato così la vittoria di mercoledì sera dell'Inter contro il Lecce: "E' stata un'Inter non brillante: non è stata l'Inter che siamo abituati a vedere. Il Lecce al 72' quasi fa gol: Sommer lo massacrano sempre, ma di solito un portiere va già in quell'occasione ma lui è rimasto in piedi.

Però coi cambi la porti a casa: però non un'Inter bella, una delle partite più bruttine. Come se non sei stimolato e non hai acceso la lampadina del cervello: alcune volte sai che devi vincere ma non vuoi far fatica, è più una questione di testa perché sai che hai partite più importanti e qui sai già il risultato del Napoli. Fa molto la testa".