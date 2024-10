Di seguito le varie fasi per l'acquisto dei biglietti di Inter-Juventus, in programma a San Siro domenica 27 ottobre alle 18:00.

Dalle ore 12:00 di martedì 8 ottobre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, tutti gli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l'abbonamento per accedere alla vendita.

Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it