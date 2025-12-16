Il giornalista di Skysport ha parlato di pregi e difetti dell'Inter e si è soffermato in particolare su come Chivu sia cambiato sotto l'aspetto della comunicazione

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 dicembre - 00:00

Alessandro Biolchi, giornalista di Skysport, ha parlato dei pregi e dei difetti dell'Inter. Li ha messi in numeri spiegando che la squadra nerazzurra è quella che ha il miglior attacco ma certo non la miglior difesa perché pur non subendo tanti tiri incassa comunque un gol ogni nove tiri. Ecco la sua definizione del momento nerazzurro: "L'Inter è una squadra intermittente. Fortissima, può ambire allo scudetto ma va ad intermittenza. Quando si alternano tante squadre in cima alla classifica significa che tutte sono forti ma tutte hanno cose da sistemare", ha spiegato.

"Il difetto dell'Inter è che ogni tanto si spegne qualcosa, si riaccendono gli avversari, come successo col Genoa, e soffri un po' e a volte è andata anche male. Sono momenti che secondo me corrispondono alla fase due del recupero psicologico della squadra da parte di Chivu. C'è un momento in cui l'Inter si spegne. Se vogliamo la squadra nerazzurra ha questo grande problema", ha aggiunto ancora.

Cambio comunicazione — Il giornalista ha notato anche un cambiamento in Chivu. "Da qualche tempo, ha cambiato la comunicazione. Prima sorrideva molto: resta godibile e ragionevole ma adesso ha un'espressione molto più concentrata, anche ieri a Genova non sorrideva mai, è concentrato. Sta trovando una chiave mourinhiana. Dopo una fase conciliante con la quale ha recuperato psicologicamente i suoi uomini adesso vuole trovare il nemico esterno. Ha detto che avevano previsto per l'Inter l'ottavo o il decimo posto. Sembra un messaggio allo spogliatoio per avere il surplus che porta ferocia e tolga le imperfezioni", ha concluso.

