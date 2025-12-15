Serie A, la Roma batte il Como 1-0 ed è a tre punti dall’Inter

La Roma batte il Como all'Olimpico uno a zero ed è quarta a meno uno dal Napoli terzo, a meno due dal Milan secondo e a meno tre dall'Inter capolista. Nel posticipo del lunedì sera, la formazione di Gasperini ha conquistato i tre punti contro la formazione di Fabregas grazie al gol di Wesley che ha raccolto un passaggio in area di Soulè.