Serie A, la Roma batte il Como 1-0 ed è a tre punti dall’Inter

La Roma batte il Como all'Olimpico uno a zero ed è quarta a meno uno dal Napoli terzo, a meno due dal Milan secondo e a meno tre dall'Inter capolista. Nel posticipo del lunedì sera, la formazione di Gasperini ha conquistato i tre punti contro la formazione di Fabregas grazie al gol di Wesley che ha raccolto un passaggio in area di Soulè.
La squadra lariana, che aveva perso Diao per infortunio (al suo posto Douvikas.ndr), non era riuscita a impensierire i giallorossi neanche dopo il gol del vantaggio, reagisce all'82esimo. Approfittando di una rimessa laterale battuta velocemente, Jesus Rodriguez corre verso l'area e crossa dal fondo. Troppo forte l'assist, i suoi compagni non riescono ad arrivarci. Pochi minuti più tardi è decisivo l'intervento di Ndicka su Posch. Due rischi per la Roma.
A pochi minuti dalla fine un altro inserimento di Posch mette in pericolo la formazione di casa: tiro al volo, ma fuori di poco. Nulla da fare per la squadra di Fabregas che perde la seconda gara consecutiva in trasferta dopo quella persa con l'Inter a San Siro. Tre punti importanti per Gasperini che consolida il quarto posta, resta agganciato al treno in testa alla classifica con quattro squadre in tre punti e respinge l'assalto della formazione di Fabregas che resta a 24 punti.
