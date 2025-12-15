Si può dare di più. A Skysport hanno messo sotto la lente di ingrandimento Marcus Thuram e la sua partenza lenta. Dopo 15 gare di Serie A e sei di Champions League, nella passata stagione, il giocatore francese aveva avuto un altro tipo di rendimento ed era riuscito a incidere di più.
Thuram, partenza lenta. I suoi numeri sotto la lente di ingrandimento
Il francese era riuscito ad incidere di più nella prima parte della passata stagione quando aveva già fatto nello stesso periodo di riferimento ben 11 gol
Nella stagione 2024-2025, dopo lo stesso numero di giornate era riuscito a segnare 11 gol, aveva fatto 4 assist e aveva saltato solo una partita. In questa stagione ha segnato 6 gol, ha fatto solo due assist e ha saltato sei partite per l'infortunio che si è procurato nella gara contro lo Slavia Praga.
Con il Genoa il gol lo ha solo sfiorato, di testa, ma il portiere rossoblù Leali non gli ha dato la soddisfazione che vuole tornare a prendersi presto.
