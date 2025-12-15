Si può dare di più. A Skysport hanno messo sotto la lente di ingrandimento Marcus Thuram e la sua partenza lenta. Dopo 15 gare di Serie A e sei di Champions League , nella passata stagione, il giocatore francese aveva avuto un altro tipo di rendimento ed era riuscito a incidere di più.

Nella stagione 2024-2025, dopo lo stesso numero di giornate era riuscito a segnare 11 gol, aveva fatto 4 assist e aveva saltato solo una partita. In questa stagione ha segnato 6 gol, ha fatto solo due assist e ha saltato sei partite per l'infortunio che si è procurato nella gara contro lo Slavia Praga.