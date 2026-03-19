Dopo la gara con la Fiorentina ci sarà la sosta per le gare delle nazionali. Il ct della Francia ha diramato la lista dei convocati

Dopo la gara con la Fiorentina ci sarà la sosta per le gare delle nazionali. Il ct della Francia ha diramato la lista dei convocati per le due gare contro Brasile e Colombia. Deschamps ha selezionato anche l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram: