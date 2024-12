Yann Bisseck è un giocatore essenziale per l’Inter. Ha saputo trasformare le assenze dei suoi compagni in occasioni. È il giocatore perfetto per qualsiasi dirigenza: spesa minima, massimo risultato. Acquistato per 7 milioni di euro due estati fa, oggi è valutato almeno 30. E per quanto fatto vedere in campo ha ulteriori margini di crescita.