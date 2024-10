Le parole del commentatore: "Scudetto? E' troppo presto. Però il Napoli non fa le Coppe e Conte quando non ha le Coppe fa molto, molto bene"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Bizzotto, commentatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "E' un Milan a corrente alternata, nel derby ha disputato una gara straordinaria. Qual è il vero Milan? E' questa la risposta che la gente si attende. Scudetto? E' troppo presto. Però il Napoli non fa le Coppe e Conte quando non ha le Coppe fa molto, molto bene".