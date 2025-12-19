Novità dell'ultimissima ora nella formazione titolare scelta da Cristian Chivu per Bologna-Inter di questa sera, in Supercoppa Italiana. Ecco quanto appreso da FCIN1908, in attesa delle formazioni ufficiali.
Novità dell'ultimissima ora nella formazione titolare scelta da Cristian Chivu per Bologna-Inter di questa sera
Carlos Augusto è ancora condizionato dal dolore alla schiena: in difesa pronto De Vrij titolare al centro del reparto. Tra i pali riecco Martinez, davanti Thuram e Bonny in coppia. La novità è che gioca Barella e non Frattesi.
La formazione - Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.
