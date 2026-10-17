Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto in cronaca durante Bologna-Inter, ha commentato così l'assurda ammonizione per ammonizione a Marcus Thuram
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Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto in cronaca durante Bologna-Inter, ha commentato così l'assurda ammonizione per ammonizione a Marcus Thuram dopo il tocco in area di Matteo Darmian sul suo piede: "Il contatto c'è, abbastanza leggero: sicuramente sbagliata l'ammonizione per simulazione.
Contatto però molto accentuato, correttamente non è stato assegnato il rigore perché è leggero e giustamente il VAR non è intervenuto. Rimane l'errore di Doveri perché non si tratta di simulazione".
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