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Serie A, venerdì 15 giugno presentato il calendario 26/27: l’orario e dove vederlo

Serie A, venerdì 15 giugno presentato il calendario 26/27: l’orario e dove vederlo - immagine 1
Conto alla rovescia per la presentazione del calendario della Serie A 2026/2027 che sarà svelato venerdì 5 giugno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Conto alla rovescia per la presentazione del calendario della Serie A 2026/2027 che sarà svelato venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella cornice del Teatro Regio di Parma, nell'ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A.

Inter Chivu
Getty Images

L'evento, prodotto interamente da Lega Calcio Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su Dazn, Sky, Mediaset, Sportitalia e diversi altri. All'evento presenti il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, l'Head of Competitions Andrea Butti e Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, title sponsor della competizione.

Cristian Chivu
Getty Images

La presentazione delle giornate di Campionato sarà arricchita dalla presenza degli ambassador Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.

(ANSA)

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