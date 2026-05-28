Conto alla rovescia per la presentazione del calendario della Serie A 2026/2027 che sarà svelato venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella cornice del Teatro Regio di Parma, nell'ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A.
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Serie A, venerdì 15 giugno presentato il calendario 26/27: l’orario e dove vederlo
Conto alla rovescia per la presentazione del calendario della Serie A 2026/2027 che sarà svelato venerdì 5 giugno
L'evento, prodotto interamente da Lega Calcio Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su Dazn, Sky, Mediaset, Sportitalia e diversi altri. All'evento presenti il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, l'Head of Competitions Andrea Butti e Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, title sponsor della competizione.
La presentazione delle giornate di Campionato sarà arricchita dalla presenza degli ambassador Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.
(ANSA)
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