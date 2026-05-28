L'evento, prodotto interamente da Lega Calcio Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su Dazn, Sky, Mediaset, Sportitalia e diversi altri. All'evento presenti il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, l'Head of Competitions Andrea Butti e Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, title sponsor della competizione.