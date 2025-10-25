FC Inter 1908
Bonanni: “Non mi ricordo tre sconfitte di fila di Conte. Inter più forte ma…”

"Mi aspetto una partita molto dura, difficile, mi aspetto una grandissima reazione dal Napoli", dice Bonanni
Matteo Pifferi 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così di Napoli-Inter, big-match della prossima giornata di campionato:

"Mi aspetto una partita molto dura, difficile, mi aspetto una grandissima reazione dal Napoli. A memoria non ricordo che Conte abbia perso tre partite di fila. E credo che la partita sia decisiva anche per capire realmente se il Napoli può continuare a dire la sua per lo Scudetto.

Per me l'Inter rimane più forte. Le assenze di Lukaku e Hojlund sono difficili da sopportare, ma il Napoli è comunque forte e ha le armi per poter reagire a questo momento. Mi aspetto un'Inter che gioca e un Napoli che si difende e riparte".

Sulla Roma

"E' una sconfitta che nessuno si aspettava. La Roma in Europa sta facendo più fatica del previsto. I pareri dei due sono contrastanti, ma non sono parole scandalose. Sono due opinioni. Dybala ha detto che hanno sbagliato l'approccio, e a vederlo è vero.

Venti minuti 0-2 come fa a dire Gasp che non è d'accordo? O ha visto un'altra partita il tecnico, ma il parere è giusto. Dybala non ce l'aveva col tecnico, ha parlato della squadra e di cosa è successo e dove devono migliorare".

