Eva A. Provenzano Caporedattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 00:32)

Alessandro Matri, su DAZN, ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Genoa a partire dal gol segnato da LautaroMartinez, il secondo che è di fatto valso la vittoria dei nerazzurri contro la formazione di De Rossi: «In cui ha messo in mostra tutte le sue caratteristiche migliori. La capacità di usare il corpo, prendersi gli spazi, sentire il contatto con il difensore e la capacità di calciare in porta. Con entrambi i piedi ha la capacità di coordinarsi e calciare nella posizione giusta. Ha fatto un grandissimo gol. È il leader indiscusso e anche quando non segna la presenza la senti», ha detto l'ex attaccante su '4-2-3-1'», il programma dei telecronisti del canale streaming.

-L'Inter non ha paura di sporcarsi le mani...

Chivu lo ha mostrato da inizio campionato. Ha battuto lo scetticismo nei suoi confronti, dato da quanto di buono aveva fatto Inzaghi. Lui ha cambiato piano piano, si è inserito lentamente. Sta rivalutando giocatori che forse erano passati in secondo piano l'anno scorso, come Zielinski. Anche i nuovi li sta inserendo un po' alla volta: Pio, Bonny, anche Diouf che all'inizio non era considerato. Chivu è stato bravo anche a proteggere i giocatori e la crescita di un allenatore è anche in questo: non aver paura di difendersi per portare a casa il risultato.

-Le alternative che ha dato all'Inter...

Ha a disposizione giocatori di qualità. La chiave è quella ma bisogna farli rendere. Su Zielinski c'è sempre stato un pensiero positivo ma si è parlato molto di discontinuità, la stessa che aveva avuto al Napoli e nella scorsa stagione. Invece con Chivu ha accettato il ruolo di essere anche la prima sostituzione dei titolari, si è messo a disposizione e fa anche il play. Dalla sua ha qualità e quindi se giochi bene nell'Inter e tocchi tanti palloni sei valorizzato.

Ho la sensazione che Chivu, se lui dovesse rimanere, proverebbe a recuperarlo perché dà una chance a tutti. A inizio campionato aveva detto di vederlo come seconda punta, sicuramente un ruolo dove può attaccare gli spazi offensivi e deve pensare meno alla difesa. Davide è bravo nell'inserirsi, meno bravo a palleggiare con i compagni.

-Comunicazione con i giocatori di Chivu è da ex giocatore?

Un aspetto che ti si può rivoltare contro nei momenti più complicati.

(Fonte: DAZN)