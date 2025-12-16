"In un campionato come questo, di superiorità sospese, se la Roma avesse un centravanti oggi sarebbe di fianco all'Inter...", ha scritto il giornalista riferendosi alla classifica corta, con nessuna squadra che è riuscita a prendere il sopravvento sull'altra e le prime quattro tutte là vicino a tre punti. La classifica vede la squadra nerazzurra prima in classifica a 33 punti, il Milan a 32 punti e il Napoli a 31 con la Roma, che dopo aver respinto il tentativo di avvicinamento del Como, è ora a 30 punti, al quarto posto.