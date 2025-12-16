Dopo la vittoria della Roma di Gian Piero Gasperini contro il Como di Cesc Fabregas, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato il momento dei giallorossi con un post.
Zazzaroni: “Campionato di superiorità sospese. Ma la Roma sarebbe di fianco all’Inter se…”
"In un campionato come questo, di superiorità sospese, se la Roma avesse un centravanti oggi sarebbe di fianco all'Inter...", ha scritto il giornalista riferendosi alla classifica corta, con nessuna squadra che è riuscita a prendere il sopravvento sull'altra e le prime quattro tutte là vicino a tre punti. La classifica vede la squadra nerazzurra prima in classifica a 33 punti, il Milan a 32 punti e il Napoli a 31 con la Roma, che dopo aver respinto il tentativo di avvicinamento del Como, è ora a 30 punti, al quarto posto.
A fine gara Gasperini ha pure fatto il suo appello a Massara per il mercato di gennaio: «Conosce il mio pensiero da tempo e ha avuto tutti questi mesi per lavorare. La Roma è forte e lo dice la classifica - ha detto l'allenatore - ma non può smettersi di guardarsi attorno». Messaggio chiarissimo.
