Bonanni: “Italia, ieri solo una nota stonata. Pio Esposito? Nell’attacco dell’Inter è…”

"Thuram quest'anno è più ombre che luci, Bonny ha dimostrato di essere un discreto rincalzo", dice Bonanni che poi parla anche di Esposito

Matteo Pifferi Redattore 27 marzo - 16:30

Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio dell'Italia che ha battuto l'Irlanda del Nord:

"E' stata un'Italia da sei politico. L'unica nota un po' stonata è Retegui, per il resto una squadra che ha fatto quello che doveva fare. Sotto ritmo nel primo tempo, poi la qualità è uscita fuori. Non abbiamo in pratica sofferto. Sono contento che ci sia la Bosnia al posto del Galles, prima di tutto perché l'ambiente non sarà come quello di Cardiff, e poi l'Italia è più forte. Godiamoci questa vittoria però"

Contro la Bosnia chi in attacco?

"Ad oggi la coppia migliore credo sia Esposito-Kean, Pio perché deve stare lì davanti e Kean ha bisogno di uno con quelle caratteristiche per rendere al meglio. Nel primo tempo ieri davanti siamo andati in difficoltà, a squadra schierata abbiamo poca qualità. Per questo ci serve uno come Esposito. E se andremo al Mondiale, credo sia questa la coppia da mettere"

Pio Esposito che può essere protagonista anche con l'Inter in questo finale di stagione?

"Sicuramente è uno dei pochi che dà qualche certezza in più. Thuram quest'anno è più ombre che luci, Bonny ha dimostrato di essere un discreto rincalzo. La mancanza di Lautaro si fa sentire e non è un caso che sia calata l'Inter. Pio è una delle poche certezze, ad oggi la sua crescita credo sia importante"