"Sarà lui il sostituto di Dumfries, mi auguro che dimostri il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi", aggiunge Bonanni

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 19:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della valutazione di Marco Palestra, uno dei temi più caldi nelle ultime ore:

"Per me 50 mln sono tantissimi, è un'enormità. Non dico che non li vale o non li può valere, ma sono tanti per un ragazzo che si è affacciato solo quest'anno in Serie A. E' vero che in Italia per i pochi giovani che valgono partono prezzi alti. Va in una società seria come l'Inter, che gli permetterà di giocare. Sarà lui il sostituto di Dumfries, mi auguro che dimostri il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi".

Milan, Amorim per ora unica garanzia in una società dove mancano dg e ds:

"E' difficile, è un ambiente con molta incertezza. Ed è complicato a fare qualsiasi cosa. Si è in ritardo, che l'allenatore possa chiamare i giocatori ora ci può stare, ma non mi sarei mai immaginato al Milan potesse succedere una cosa del genere".