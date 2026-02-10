In Costa D'Avorio sono convinti: Bonny sarà convocato dalla Nazionale ivoriana per gli appuntamenti di marzo. Romano fa chiarezza

Oggi dalla Costa d'Avorio è arrivata un'indiscrezione abbastanza clamorosa: il noto giornalista ivoriano Sahn Severin ha assicurato che Leny Yoro, difensore del Manchester United, e Ange-Yoan Bonny saranno convocati dalla Costa d'Avorio per i prossimi impegni di marzo.