FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza

ultimora

Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza

Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza - immagine 1
In Costa D'Avorio sono convinti: Bonny sarà convocato dalla Nazionale ivoriana per gli appuntamenti di marzo. Romano fa chiarezza
Matteo Pifferi Redattore 

Oggi dalla Costa d'Avorio è arrivata un'indiscrezione abbastanza clamorosa: il noto giornalista ivoriano Sahn Severin ha assicurato che Leny Yoro, difensore del Manchester United, e Ange-Yoan Bonny saranno convocati dalla Costa d'Avorio per i prossimi impegni di marzo.

Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza- immagine 2

Sia Bonny sia Yoro hanno vestito in passato la maglia della Nazionale francese ma solo a livello giovanile, senza aver mai esordito nella Nazionale maggiore.

Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza- immagine 3

Fabrizio Romano, però, smentisce la notizia arrivata dalla Costa D'Avorio: "Ange-Yoan Bonny non ha ancora deciso di cambiare nazionalità nonostante le voci che arrivano dalla Costa D'Avorio. Il suo piano resta quello di giocare nella Nazionale francese"

Leggi anche
Cugini: “Coppa Italia è un bel problema per l’Inter. Se il Napoli batte il...
CT Argentina Under 20: “Lautaro bomber consacrato e persona integra. Chi lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA