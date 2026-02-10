Oggi dalla Costa d'Avorio è arrivata un'indiscrezione abbastanza clamorosa: il noto giornalista ivoriano Sahn Severin ha assicurato che Leny Yoro, difensore del Manchester United, e Ange-Yoan Bonny saranno convocati dalla Costa d'Avorio per i prossimi impegni di marzo.
Bonny sceglie la Costa D’Avorio o aspetta ancora la Francia? Fabrizio Romano fa chiarezza
In Costa D'Avorio sono convinti: Bonny sarà convocato dalla Nazionale ivoriana per gli appuntamenti di marzo. Romano fa chiarezza
Sia Bonny sia Yoro hanno vestito in passato la maglia della Nazionale francese ma solo a livello giovanile, senza aver mai esordito nella Nazionale maggiore.
Fabrizio Romano, però, smentisce la notizia arrivata dalla Costa D'Avorio: "Ange-Yoan Bonny non ha ancora deciso di cambiare nazionalità nonostante le voci che arrivano dalla Costa D'Avorio. Il suo piano resta quello di giocare nella Nazionale francese"
