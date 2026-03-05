Sul quotidiano La Repubblica l'intervista all'ex calciatore di Inter e Milan in vista del derby

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 12:46)

Ha vestito la maglia dell'Inter e quella del Milan. Christian Vieri, per tutti Bobo, ha parlato della Kings League di cui è protagonista da presidente e ha parlato del prossimo derby in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica.

«Come mi sembra la partita di domenica? L'Inter ha innanzitutto dieci punti di vantaggio. A Genova ha fatto una grande vittoria dopo l'eliminazione dalla CL, non era facile. Il Milan ha battuto la Cremonese e sta facendo una stagione incredibile. Allegri sta facendo un lavoro straordinario e bisogna dirgli bravo perché ha riportato il club nei primi posti. La squadra nerazzurra però va ad un passo impressionante in Serie A. Sono due squadre forti e il derby resta sempre una partita speciale: può succedere di tutto. Bisogna essere concentrati. L'Inter deve ricordarsi che il Milan l'ha battuta negli ultimi anni togliendole dei trofei. Serve una grande partita», ha detto.

E si è soffermato sugli attacchi delle due squadre: «Sono due squadre competitive là davanti. L'Inter è messa molto bene, ha più giocatori che stanno facendo benissimo. Pio Esposito è esploso quest'anno, Bonnysta facendo bene. Il Milan ha preso Füllkrug, che deve ancora trovare continuità, ma resta pericoloso. E Leao è sempre imprevedibile: può sparire per cinque minuti e poi segnarti due gol in due minuti. È difficile da marcare, difficile da capire. Gli attaccanti decidono le partite e San Siro sarà strapieno: è bellissimo per il pubblico».

«Leao dice questione di vita o morte? Credo che vita o morte siano altro ma sono partite che vuoi giocare, per le quali fai il calciatore. Il Meazza pieno, davanti agli occhi di tutto il mondo. Ho giocato derby insieme ai giocatori più forti del mondo. Si vince per la città, per i tifosi, per la squadra. Chivu? Era un difensore forte e serio ed era difficile affrontarlo. Da allenatore lo vedo molto preparato. Ha le idee chiare e sa spiegarle ai suoi, si vede. Dopo quello che è accaduto un anno fa prendere l'Inter non era facile, avere dieci punti in più è tanta roba», ha aggiunto sull'Inter e sul suo allenatore.

Prima della gara contro il Bodo, Vieri e Ronaldo sono apparsi insieme in mezzo al campo di San Siro perché sono stati premiati dal club con le maglie nerazzurre: «Un'emozione bellissima. Io e Ronaldo sSiamo molto amici, abbiamo passato due giorni insieme a Milano, sempre a pranzo e a cena. Dopo quasi 25 anni tornare a San Siro e vederlo ricevere un premio dall'Inter è stato emozionante. Con Ronnie siamo legatissimi e lo saremo per sempre. Ridiamo, scherziamo, è sempre bello stare insieme. Oggi giriamo il mondo insieme per gli eventi Fifa».

«Il derby più bello della mia vita? Ce ne sono tanti, sono partite che ti restano addosso e che non dimentichi mai. Ma scelgo quello vinto contro il Milan 1-0, con gol di ginocchio», ha concluso a proposito del derby.

(Fonte: la repubblica)