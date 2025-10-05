Prestazione da incorniciare per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese, alla prima da titolare con l'Inter, ha trascinato i nerazzurri al successo contro la Cremonese mettendo a referto un gol e ben tre assist. Una prova che gli è valsa il premio di Man of The Match, e che gli ha garantito di iscrivere il suo nome nella storia della Serie A.
Prestazione da incorniciare per l'attaccante francese, che ha trascinato l'Inter al successo contro la Cremonese
Il portale Kickest rivela una particolare statistica: "Tre assist in una singola partita di Serie A mancavano dal campionato 2022/23, quando ci riuscì Luka Jovic in un Fiorentina-Samp 5-0. Per una prestazione da 3 assist più un gol come quella di Bonny contro la Cremonese, bisogna andare poco più indietro: Mimmo Berardi, nello stesso stadio, in un memorabile Milan-Sassuolo 2-5".
