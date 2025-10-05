Prestazione da incorniciare per Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese, alla prima da titolare con l'Inter, ha trascinato i nerazzurri al successo contro la Cremonese mettendo a referto un gol e ben tre assist. Una prova che gli è valsa il premio di Man of The Match, e che gli ha garantito di iscrivere il suo nome nella storia della Serie A.