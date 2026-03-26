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Compagnoni: “Esposito sta benissimo ma non biasimo la scelta Retegui perché…”

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Compagnoni è sicuro: "Se l'Italia non si qualifica, non ci sarà necessariamente una rivoluzione nei vertici"
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Compagnoni ha parlato dei playoff Mondiali con l'Italia che affronta l'Irlanda del Nord:

Compagnoni: “Esposito sta benissimo ma non biasimo la scelta Retegui perché…”- immagine 2
Foto figc.it

"L’Italia deve essere concentrata, compatta e non farsi travolgere dalla pressione se non sblocca la partita subito. Deve giocare con la consapevolezza di essere più forte e di poter vincere questa partita. Non vorrei che se la partita rimane sullo 0-0, gli azzurri vadano nel panico".

"Se l'Italia non si qualifica, non ci sarà necessariamente una rivoluzione nei vertici. Per due volte non si è qualificata ai mondiali e non è cambiato granché. Questo non significa che non andrà via Gravina, ma che potrebbe poi anche arrivare qualcun altro che non è detto sia meglio".

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Getty Images

"Non abbiamo una squadra di grande qualità. Esposito l’ho visto benissimo ma non biasimo la scelta di partire con Retegui: Esposito può subentrare a gara in corso. Immagino gol di Kean e Tonali".

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