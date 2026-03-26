Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Compagnoni ha parlato dei playoff Mondiali con l'Italia che affronta l'Irlanda del Nord:
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Compagnoni: “Esposito sta benissimo ma non biasimo la scelta Retegui perché…”
"L’Italia deve essere concentrata, compatta e non farsi travolgere dalla pressione se non sblocca la partita subito. Deve giocare con la consapevolezza di essere più forte e di poter vincere questa partita. Non vorrei che se la partita rimane sullo 0-0, gli azzurri vadano nel panico".
"Se l'Italia non si qualifica, non ci sarà necessariamente una rivoluzione nei vertici. Per due volte non si è qualificata ai mondiali e non è cambiato granché. Questo non significa che non andrà via Gravina, ma che potrebbe poi anche arrivare qualcun altro che non è detto sia meglio".
"Non abbiamo una squadra di grande qualità. Esposito l’ho visto benissimo ma non biasimo la scelta di partire con Retegui: Esposito può subentrare a gara in corso. Immagino gol di Kean e Tonali".
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